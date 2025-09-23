Neoenergia Pernambuco prevê investimentos de R$ 6 bilhões até 2029, alta de 50% em 5 anos

A Neoenergia Pernambuco está prevendo com a prorrogação contratual investimentos de R$ 6 bilhões até 2029, alta de 50% em relação ao intervalo dos últimos cinco anos. O Ministério de Minas e Energia (MME) realiza neste momento um evento para formalizar a renovação da concessão até 2060.

Na semana passada a Neoenergia já havia informado ter assinado o termo aditivo da prorrogação da concessão de sua distribuidora em Pernambuco.

Segundo a empresa, nos últimos 25 anos, a Neoenergia investiu mais de R$ 20 bilhões no Estado nos últimos 25 anos. Esse montante repercutiu, segundo as informações, nos avanços "expressivos" nos indicadores de qualidade de serviço.