Ouro fecha em alta de mais de 1% e renova máxima histórica

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira, 23, em alta de mais de 1%, renovando a máxima histórica de fechamento e intraday. A perspectiva por novos cortes nos juros nos EUA ainda em 2025 valoriza o commodity. Investidores operaram na expectativa por novos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e avaliando possíveis implicações do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no período da manhã.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,08%, a US$ 3815,70 por onça-troy, após tocar US$ 3824,60 na máxima do dia.

Powell manteve o tom do discurso da semana passada, feito após decisão de política monetária, abrindo espaço para mais valorização do metal, diante da expectativa do mercado por novas reduções de juros - o que contribui para a atratividade da commodity.