Powell: Fed nunca, jamais, considera consequências políticas ao tomar decisões

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou, em evento da Câmara de Comércio da região metropolitana de Providence nesta terça-feira, 23, que o BC dos EUA "nunca, jamais," considerou consequências políticas ao tomar decisões de política monetária, . "Muitas pessoas não acreditam em nós e dizem que estamos tomando decisões políticas, mas é só um golpe baixo", disse, ao ser questionado.

Powell vem enfrentando pressão política nos últimos meses pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir as taxas de juros norte-americanas em ritmo mais rápido, gerando preocupações sobre a independência do banco central.

No evento, Powell frisou que as políticas que "verdadeiramente importam" para a economia americana no longo prazo não dependem ou estão sob controle do Federal Reserve, e sim de iniciativas do Congresso e do setor privado, como atração de investimentos.