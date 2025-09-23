Queda do tomate no atacado é destaque em pesquisa de preços de agosto da Conab

Em agosto, o movimento de cotações mais baixas foi unânime, com diminuição de 10,5% na média ponderada, sendo a maior queda verificada na Central de Abastecimento (Ceasa) de Vitória (ES). A pulverização da produção, aliada à boa quantidade ofertada da cebola e ainda à menor demanda influenciaram o comportamento dos preços.

Também pelo terceiro mês seguido, há registro de queda nos preços da batata. Dessa vez, a redução na média ponderada em relação a julho foi de 6,55%. Conforme a Conab, a diminuição é ainda maior quando se compara com os preços de agosto de 2024, ano em que a produção foi reduzida no primeiro semestre em virtude das chuvas no fim de 2023 e início de 2024. De acordo com o Boletim, o preço médio dentre as Ceasas está 53,62% inferior ao praticado no mesmo período do ano passado.

As cotações da alface em agosto também caíram em todos os mercados analisados pela Companhia, com preço médio 8,77% menor, sendo a maior variação negativa registrada na Ceasa de Recife (PE), que chegou a 30,8%. A redução foi registrada mesmo com a menor comercialização da folhosa, sendo influenciada por fatores como condição climática nas regiões produtoras e qualidade do produto.

Já a cenoura ficou mais cara, com alta de 19,92% na média ponderada, de acordo com a Conab. Esse cenário de preços em agosto foi consequência da menor oferta da raiz nas Ceasas. Os produtores paulistas, responsáveis por 30% da produção disponível nos mercados, enviaram menos 10% do produto em agosto do que em julho. O mesmo ocorreu com os envios das lavouras mineiras, ou seja, queda na oferta também de 10% em relação a julho, influenciando na elevação das cotações.

Frutas

Dentre as frutas analisadas pela Companhia, o mamão teve queda de preços na média ponderada em agosto de 16,34% em relação a julho. "Essa diminuição pode ser explicada pelo aumento da oferta do produto na maior parte dos entrepostos atacadistas analisados, em decorrência, principalmente, da elevação das temperaturas nas regiões produtoras, que aceleraram o amadurecimento da fruta", explicou a Conab.