ADM e Alltech fecham acordo para joint venture na América do Norte

A Archer Daniels Midland (ADM) e a Alltech fecharam acordo para lançar uma joint venture de ração animal na América do Norte, anunciaram na terça-feira, 23, as empresas.

A Alltech vai contribuir com suas operações Hubbard Feeds, com sede nos Estados Unidos, e Masterfeeds, com sede no Canadá, incluindo 18 fábricas de ração nos EUA e 15 no Canadá, explicaram as companhias em comunicado.

A ADM, por sua vez, contribuirá com suas 11 fábricas de ração nos EUA.