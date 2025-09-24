Alcolumbre, sobre tributária: projeto estará 'impreterivelmente' na pauta na terça-feira, 30

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou para a próxima terça-feira, 30, a votação da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O senador destacou que a matéria é complexa e indicou que, até o momento, já foram apresentadas 156 emendas ao texto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Segundo Alcolumbre, o projeto estará na pauta da próxima semana, "impreterivelmente".

Segundo Alcolumbre, a mudança visa atender os senadores em razão das emendas apresentadas, conferindo um prazo adicional de sete dias para que os parlamentares possam discutir com o relator Eduardo Braga (MDB-AM) eventuais sugestões ao texto. "Em nada mudará a tramitação da matéria se aguardarmos", ponderou.

O presidente do Senado ressaltou ainda que encerrará o prazo para a apresentação de emendas ao texto à meia-noite desta quarta, 24. Alcolumbre destacou que o projeto recebeu mais de 500 emendas ao texto na CCJ e assinalou que, o prazo de emendas em plenário ficasse aberto até terça, o número de emendas retornaria a 500. "Seria impossível chegar a um bom entendimento", assinalou.