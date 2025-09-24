Alibaba expande investimentos em IA, lança novo produto e anuncia data centers

As ações da Alibaba dispararam nesta quarta-feira (24) depois que a empresa prometeu investir mais de US$ 53 bilhões em inteligência artificial (IA) - acima de sua meta original - e lançou um novo modelo. A empresa também anunciou criação de novos data centers ao redor do mundo, incluindo no Brasil.

Os papéis da gigante chinesa em Hong Kong fecharam em alta de 9,2% a 174,00 dólares de Hong Kong, seu nível mais alto em quatro anos, superando o avanço de 2,5% do Índice Hang Seng Tech. Já o ADR em Nova York tinha ganho de 9,1% no pré-mercado, por volta das 8h30 de Brasília.

Segundo o CEO Eddie Wu, a Alibaba aumentará os gastos com infraestrutura de IA e nuvem acima do valor anunciado em fevereiro, de 380 bilhões de yuans (US$ 53 bilhões), previsto para ser implementado ao longo de três anos. Wu não forneceu uma nova meta, mas afirmou que a indústria está se desenvolvendo mais rápido e com demanda maior que a esperada anteriormente.