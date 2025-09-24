Assaí pede que Justiça bloqueie ações do GPA pertencentes ao Casino

A reportagem entrou em contato com o GPA e o Casino sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.

O pedido de liminar nesta quarta visa impedir a venda das ações que pertencem ao Casino, a não ser que seja dada uma garantia ao Assaí de que a empresa arcará com valores que vem sendo cobrados da rede. Trata-se de um primeiro movimento mais incisivo para se prevenir do que pode se tornar uma pilha de cobranças maiores.

Em 2024, o Assaí sofreu um arrolamento de R$ 1,265 bilhão devido a contingências tributárias do GPA. A Receita, no entanto, cancelou esse procedimento em outubro, após o GPA assumir a responsabilidade pelos passivos. Neste ano, porém, a companhia sofreu o PARR, de cerca de R$ 36 milhões, relativos à parte dessas contingências. Essa é uma medida mais grave do que o arrolamento.

Com a iminência da venda da fatia remanescente do Casino no GPA, a rede de atacarejos viu por bem buscar formas de garantir que não pagará essa conta.

O Assaí pede ainda que o GPA apresente garantias suficientes para manter a empresa sem danos quanto a contingências tributárias do GPA anteriores à cisão concluída em 31 de dezembro de 2020.

"Conforme divulgado pela companhia em fato relevante de 29 de setembro de 2024, os instrumentos da cisão concluída em 31 de dezembro de 2020 preveem que não há solidariedade entre as companhias quanto a passivos gerados até a data da cisão, nos termos do art. 233, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações, sendo cada parte individualmente responsável por seus passivos", diz o fato relevante da empresa.