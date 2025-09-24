Atividade Econômica no Centro-Oeste sobe 3,4% em julho ante junho, mostra BC

A atividade econômica do Centro-Oeste brasileiro subiu 3,4% em julho, na comparação com junho, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 24.

Somente duas das cinco regiões do País apresentaram desempenho positivo no período. Além do Centro-Oeste, o Sudeste cresceu 0,2%.

Por outro lado, houve queda da atividade econômica no Nordeste (-2,0%), Norte (-1,9%) e Sul (-0,1%) do País.