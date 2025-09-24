BID anuncia pacote de US$ 3,9 bi em apoio à Argentina, após ajudas de EUA e Banco Mundial

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou um pacote de US$ 3,9 bilhões em apoio à Argentina, em iniciativa que se junta a esforços dos Estados Unidos e do Banco Mundial em prol da estabilização financeira do país latino-americano. Os recursos serão mobilizados ao longo de 15 meses.

Em comunicado, o BID disse que deve encerrar o ano com cinco novas operações no setor público aprovadas, totalizando US$ 2,9 bilhões, destinadas a apoiar reformas estruturais na Argentina.

Além disso, o pacote inclui mais US$ 1 bilhão canalizados via BID Invest, braço do setor privado, direcionado a setores como energia, minerais críticos, conectividade, serviços de saúde e financiamento de pequenas e médias empresas.