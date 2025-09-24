Bolsas da Ásia fecham mistas, após queda em Wall Street com falas de Powell

Na China continental, o dia foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.853,64 pontos, e de 1,56% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.505,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de três sessões positivas. O S&P/ASX 200 registrou queda de 0,92% em Sydney, a 8.764,50 pontos.

O comportamento misto na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York recuarem de forma generalizada ontem na esteira de comentários de Powell, interrompendo uma sequência de três pregões de máximas históricas.

O presidente do Fed também adotou tom cauteloso sobre a possibilidade de novos cortes de juros, ao descrever a atual situação como "desafiadora", visto que o mercado de trabalho dos EUA vem mostrando sinais de fraqueza, ao mesmo tempo em que a inflação permanece alta.

Na semana passada, o BC americano cortou os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, na primeira redução das taxas este ano.

