Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta e ações de defesa saltam após falas de Trump

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 24, em meio ao avanço de ações de defesa europeias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmar forte apoio à Ucrânia.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,31%, aos 9.251,49 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,30%, a 23.681,70 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,48%, a 7.833,99 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB caiu 0,01%, aos 42.474,09 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 0,31%, aos 15.215,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,19%, aos 7.904,43 pontos. As cotações são preliminares.

O DAX foi parcialmente impulsionado pela notícia de que a OpenAI e a SAP (+2,36%) lançarão uma plataforma de inteligência artificial (IA) para o setor público da Alemanha.