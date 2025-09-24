Bolsas de NY fecham em queda com techs sob pressão e sinais cautelosos do Fed

As bolsas de Nova York estenderam as perdas da véspera e fecharam em queda nesta quarta-feira, 24, com desvalorização das ações de tecnologia em meio a preocupações com a sustentabilidade de gastos com inteligência artificial. O clima também é prejudicado pelos sinais de cautela de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em tensão com a Casa Branca.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,37%, aos 46.121,28 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,28%, aos 6.637,97 pontos, enquanto o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,33%, aos 22.497,86 pontos.

De acordo com o Deutsche Bank, a preocupação, do ponto de vista do risco de bolha da IA, é se a Nvidia (-0,82%) está agora contando com investimentos em clientes para alimentar seu crescimento de receita. Ainda em repercussão ao acordo firmado entre a fabricante de Chips e a OpenAI, o Bank of America avalia que o anúncio é uma forma da Nvidia alavancar suas margens de lucro e fluxo de caixa livre em um "volante de crescimento futuro".