China promete abdicar de tratamento especial na OMC, em meio a negociações com os EUA

A China disse na terça-feira (23) que não utilizará mais o tratamento especial para países em desenvolvimento nas negociações atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio (OMC), sinalizando esforço para aliviar um ponto de atrito de longa data com os EUA.

O primeiro-ministro chinês Li Qiang, anunciou a mudança em uma reunião sobre a Iniciativa de Desenvolvimento Global da China, nos arredores da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

A medida foi elogiada pela diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, que escreveu nas redes sociais que "isso é o culminar de muitos anos de trabalho árduo" e aplaudiu a liderança da China.