Conselho da MBRF aprova programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias

A MBRF anunciou, nesta quarta-feira, 24, que seu Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, o que equivale a 1,74% do capital social da companhia e 3,23% das ações em circulação (free float).

Segundo a empresa, o objetivo do plano é "maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em bolsa de valores, a preços de mercado".

Os papéis adquiridos poderão ser mantidos em tesouraria, cancelados, revendidos ou destinados a planos de opção de compra de ações.