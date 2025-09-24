Dólar fecha em alta e vai a R$ 5,32 com correção e cautela em relação a juros nos EUA

Em fala na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano, Donald Trump, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem disse ter tido uma "química excelente" em encontro de poucos segundo nos bastidores, e disse que os dois devem se encontrar na próxima semana.

"Vemos hoje um movimento global de valorização do dólar. O real já se valorizou muito e teve uma queda mais forte do dólar aqui ontem com a questão da ONU. Havia espaço para uma correção", afirma o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo.

O economista pondera, contudo, que além de questões técnicas, há um desconforto com o quadro fiscal doméstico que pode ter levado a um escorregão mais forte do real. Ele cita números abaixo do esperado da arrecadação de agosto, divulgados na terça, e fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a favor do aumento de impostos e da isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil em audiência nesta quarta na Câmara dos Deputados.

"Haddad reforçou a visão de que o governo vai continuar a se amparar no aumento da receita para cumprir as metas, inclusive no ano que vem, em vez de olhar as despesas, como deveria ser. Essa postura do governo ao lado da perda de arrecadação traz dúvidas sobre as contas públicas em 2026", afirma Galhardo.

Reunião da comissão mista da Medida Provisória 1.303, que traz alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi suspensa nesta quarta à tarde. A votação do relatório do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) deve ser no próximo dia 30. O texto estabelece a taxação de 7,5% de IR sobre o rendimento de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). A MP tem arrecadação projetada de R$ 10,5 bilhões em 2025 e de R$ 21,8 bilhões em 2026.

No exterior, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - chegou a se aproximar dos 98,000 pontos, com máxima aos 97,921 pontos. No fim da tarde, rondava os 97,860 pontos, em alta de cerca de 0,60%. As taxas dos Treasuries subiram em bloco, com máximas à tarde, o que pressionou divisas emergentes.