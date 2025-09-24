Assine UOL
Economia

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,05%

Pontos: 146.491,75

Máxima de +0,07% : 146.521 pontos

Mínima de -0,2% : 146.130 pontos

Volume: R$ 18,42 bilhões

Variação em 2025: 21,79%

Variação no mês: 3,58%

Continua após a publicidade

Dow Jones: -0,37%

Pontos: 46.121,28

Nasdaq: -0,33%

Pontos: 22.497,86

Ibovespa Futuro: +0,7%

Pontos: 148.600

Continua após a publicidade

Máxima (pontos): 148.805

Mínima (pontos): 147.165

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,80

Variação: -0,64%

Continua após a publicidade

Petrobras PN

Preço: R$ 32,54

Variação: +2,01%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,78

Variação: -0,39%

Continua após a publicidade

Ambev ON

Preço: R$ 12,34

Variação: -0,96%

Petrobras ON

Preço: R$ 35,76

Variação: +2,35%

Continua após a publicidade

Vale ON

Preço: R$ 57,86

Variação: +0,33%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Continua após a publicidade

Vale ON

Preço: R$ 57,86

Variação: +0,33%

Itausa PN

Preço: R$ 11,35

Variação: -0,87%

Continua após a publicidade

Cielo ON

#VALOR!

#VALOR!

JBS ON

#VALOR!

#VALOR!

Continua após a publicidade

Global 40

Cotação: 724,592 centavos de dólar

Variação: -0,8%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3269

Continua após a publicidade

Venda: R$ 5,3274

Variação: +0,91%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,46

Venda: R$ 5,56

Variação: +0,63%

Continua após a publicidade

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3106

Venda: R$ 5,3112

Variação: +0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3800

Continua após a publicidade

Venda: R$ 5,5150

Variação: +0,35%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3140

Variação: +0,47%

- Euro

Continua após a publicidade

Compra: US$ 1,1739 (às 18h28)

Venda: US$ 1,174 (às 18h28)

Variação: -0,63%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2530

Venda: R$ 6,2540

Continua após a publicidade

Variação: +0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3300

Venda: R$ 6,4740

Variação: -0,35%

JUROS

Continua após a publicidade

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

Continua após a publicidade

- Ouro

Cotação: US$ 3.775,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,87%

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.