Fluxo cambial total em 2025 até 19 de setembro é negativo em US$ 17,695 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 17,695 bilhões em 2025 até o dia 19 de setembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 24.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 53,063 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 35,368 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 407,754 bilhões e vendas de US$ 460,817 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.