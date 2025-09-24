FMI alerta cenário de baixo crescimento e alta dívida na economia global

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou em comunicado que o mundo ainda enfrenta um cenário marcado por "baixo crescimento e alta dívida". Segundo ela, embora a economia global tenha mostrado resiliência após choques sucessivos, a perspectiva permanece fraca, com a projeção de crescimento de cinco anos em torno de 3%.

De acordo com Georgieva, os membros do Fundo precisam lidar com múltiplos desafios, entre eles "preservar a estabilidade macroeconômica e financeira, garantir a sustentabilidade da dívida, enfrentar os desequilíbrios excessivos entre países e ampliar as perspectivas de crescimento".

A dirigente destacou a necessidade de medidas urgentes e substanciais. "Os países podem aumentar a produtividade e fortalecer o crescimento doméstico; restaurar amortecedores fiscais para abrir espaço a investimentos necessários e em preparação para futuros choques; e reforçar a estabilidade financeira", disse.