Haddad diz que empresas ficarão de fora de programa anti-tarifaço e defende diplomacia

"Nós estamos pagando o salário dele para ele trabalhar aqui com o projeto de lei, votando, fazendo as coisas que um deputado tem que fazer. E não a gente pagar o salário dele para ele ficar lá fazendo o que ele está fazendo", afirmou Haddad.

No fim do debate, que durou mais de 4 horas, o presidente do colegiado, Rodolfo Nogueira (PL-MS), também se posicionou sobre o tema. Ele declarou que, se Eduardo voltasse ao Brasil, seria preso imediatamente.

Haddad havia dito que, ao invés de os deputados pedirem para que ele fale com Lula para acelerar os contatos com Trump, era preciso que aqueles próximos a Eduardo liguem para ele o convençam a parar "passar vergonha".

"Eu não sei aqui quem é amigo do Eduardo Bolsonaro. Mas quem for amigo dele, tem que ligar para ele. Não adianta pedir para o Lula ligar para o Trump. Liga para o Eduardo", completou o ministro.

Boa vontade

O ministro classificou o rápido encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma "abertura" que pode ajudar a resolver a dimensão econômica das tarifas aplicadas pelas autoridades americanas sobre produtos brasileiros.