Haddad: governo Lula terminará mandato dando isenção de IR a 20 milhões de brasileiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 24, que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai terminar seu mandato isentando do imposto de renda 20 milhões de pessoas. A declaração foi realizada em reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros", disse o ministro da Fazenda.

Sobre a votação do projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5.000, Haddad disse querer ver se os deputados que o criticam por aumentar impostos não vão votar pela isenção.