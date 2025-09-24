Haddad: operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"As operações da receita federal, recentes inclusive, estão chegando nos verdadeiros ladrões da nação", disse Haddad.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."