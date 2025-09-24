Haddad rebate deputada do PL sobre cenário fiscal em audiência na Comissão Agricultura

Haddad ainda classificou a lei que autorizou a privatização da Eletrobras como "vergonhosa", e disse que a venda de refinarias da Petrobras a da BR Distribuidora foram "outro escárnio".

Depois do superávit primário de 2022, o Orçamento de 2023, aprovado ainda no governo anterior, já previa um déficit primário, e sem recursos para os precatórios e o Bolsa Família. "Ou seja, que serviço bonito. Vocês estão orgulhosos? Parabéns", disse Haddad, referindo-se à deputada do PL. "Eu estou orgulhoso do que estou fazendo, vocês estão orgulhosos do que vocês fizeram. Está tudo bem, está todo mundo feliz", completou.

Também falando com a deputada, o ministro afirmou que o arcabouço fiscal está sendo cumprido, com o uso de contingenciamentos e bloqueios.

Outro confronto com deputada do PL

Mais cedo, na mesma audiência, a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) tentou provocar Haddad. Em um bloco de perguntas, ela se referiu a Haddad como "ministro da taxação" e com o nome "Taxad".

"Pelo amor de Deus, ministro. O senhor não deve mais nem falar com a sua mulher. Não deve nem ter tempo. Porque o senhor, a todo momento, quer aumentar impostos, homem. Para com isso", disse Zanatta.