Haddad sobre alerta do TCU: Nós estamos buscando o centro da meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica busca o centro da meta fiscal. O ministro foi questionado sobre o alerta feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que voltou a apontar que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"A área técnica do TCU entendeu uma coisa que é muito próxima do que a gente Ministério da Fazenda entende que diz a lei e muito próxima do que o Congresso entende que diz a lei, que é o fato de que o Orçamento tem que ser executado", disse o ministro.

Ele afirmou que o governo tentou introduzir uma norma dizendo que poderia buscar um resultado fiscal melhor, mas o próprio Congresso rejeitou essa norma. "Eu penso que precisa haver um esclarecimento em relação à decisão do Congresso", prosseguiu.