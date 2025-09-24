Ibovespa fica estável por falta de novidades, mas defende nível histórico de 146 mil pontos

Na terça, as bolsas de Nova York fecharam em baixa após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, citar que os preços das ações estão "altamente valorizados", além de demonstrar cautela sobre a perspectiva de mais cortes de juros. Mercado foca ainda em riscos de paralisação do governo dos EUA.

"A expectativa é de um dia talvez um pouco mais morno", afirma Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. "O Ibovespa está próximo do zero a zero e o dólar se fortalecendo frente ao real, é um movimento que acompanha o dólar lá fora, o DXY, com os juros futuros também para cima. Diria que é um dia de certo ajuste depois da nova queda forte no dólar e nos juros, e alta da nossa Bolsa ontem", completa Bruna Sene.

A despeito da esperança de alívio nas negociações entre os governos brasileiro e norte-americano, autoridades do País estão no "modo São Tomé", ou seja, esperar para ver. Em seu discurso ontem na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez afagos a seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e anunciou que se reunirá com ele na próxima semana.

O anúncio instigou o apetite por risco no Brasil, com o Ibovespa fechando em alta de 0,91%, em marca inédita dos 146.424,94 pontos. Na máxima, foi pela primeira vez aos 147 mil pontos.

Autoridades brasileiras e banqueiros viram o aceno como positivo, mas adotam certa cautela quanto a um avanço entre Brasil e EUA. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, ponderou que o governo ainda precisa aguardar para ver quais serão os desdobramentos da curta conversa inicial, como uma possível interação mais substantiva que ambos indicaram disposição de fazer na semana que vem. A reunião será feita provavelmente por vídeo ou telefonema na próxima semana.

Após o Ibovespa avançar na véspera em meio ao aceno entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, investidores moderam o otimismo. "Normalmente quando sobe muito, depois vai tentando administrar", observa Moreira, da One Investimentos.