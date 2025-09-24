Microsoft anuncia parceria com Anthropic, rival da OpenAI, para sua ferramenta de IA Copilot

A Microsoft anunciou uma parceria com a Anthropic, rival da OpenAI, para ampliar as opções de modelos de Inteligência Artificial (IA) disponíveis no Copilot, sua ferramenta de IA. O Copilot seguirá operando com os modelos mais recentes da OpenAI, mas os usuários também poderão optar por modelos da Anthropic.

A empresa ainda destacou a chegada dos modelos Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1 com novos avanços em IA ajustados para trabalho e adaptada a necessidades de negócios.

Entre as novidades, a Microsoft também apresentou o "agente pesquisador", descrito como um recurso de raciocínio que agora pode ser alimentado tanto pelos modelos da OpenAI quanto pelo Claude Opus 4.1, com a Anthropic.