Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 87,7 em setembro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 87,7 pontos em setembro, ante 88,9 pontos em agosto, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta quarta-feira, 24. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a 89,3 pontos neste mês. O dado de agosto foi levemente revisado para baixo, de 89 pontos originalmente.

O subíndice de expectativas econômicas recuou de 91,4 pontos em agosto para 89,7 pontos em setembro, enquanto o subíndice de condições atuais diminuiu de 86,4 para 85,7 pontos.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.