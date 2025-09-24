Ouro fecha em queda após rali, pressionado por dólar forte e Powell

O ouro encerrou em queda nesta quarta-feira, 24, após renovar recorde nas três sessões anteriores, pressionado por um dólar mais forte, depois do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, adotar um tom cauteloso sobre novos cortes nas taxas de juros na terça-feira, 23.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em baixa de 1,24%, a US$ 3.768,10 por onça-troy, após tocar US$ 3.764,50 na mínima do dia. Já a prata, bateu maior nível em 14 anos na terça e agora se afasta da marca, a US$ 44,19 por onça-troy.

Em discurso contido sobre o futuro da política monetária dos EUA, Powell ponderou na terça-feira o arrefecimento do mercado de trabalho e alertou sobre a alta do mercado acionário.