Petróleo fecha em alta pela 2ª sessão consecutiva com risco à oferta da Rússia

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira, 24, em alta, estendendo ganhos da véspera, diante do aumento nos riscos para a oferta com tensões geopolíticas.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), registrou alta de 2,49% (US$ 1,58), a US$ 64,99 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 2,22% (US$ 1,49), a US$ 68,46 o barril.

A persistência de tensões geopolíticas e possível redução no suprimento de petróleo russo continuam a preocupar o mercado de energia, de acordo com analistas da TD Securities.