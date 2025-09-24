PMI composto (preliminar) do Japão cai de 52 em agosto para 51,2 em setembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão cai de 52 em agosto para 51,2 em setembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira (24). O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. Já o PMI industrial cedeu de 49,7 para 48,4 no mesmo período, ainda em território de contração.

O PMI de serviços teve queda de 53,1 para 53,0 na mesma comparação. Apesar da queda, o indicador continua a apontar expansão da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados preliminares do PMI revelaram que o setor privado do Japão perdeu impulso em setembro, com a produção geral expandindo no ritmo mais fraco em quatro meses. "As pesquisas sugerem que o setor de serviços continua sendo um motor chave de crescimento e viu um aumento sólido na atividade, o que ajudou a compensar uma desaceleração crescente no setor manufatureiro", acrescenta.