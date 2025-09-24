Powell deveria ter sinalizado corte nos juros, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, deveria ter sinalizado um corte acumulado de 100 a 150 pontos-base (pb) para as próximas reuniões de 2025 e 2026, após a flexibilização de 25 pb da semana passada.
"Estou surpreso que Powell não tenha sinalizado caminho para as taxas de juros", disse Bessent em entrevista à Fox News. "Não sei porque ele moderou o discurso sobre corte de juros ontem", acrescentou.
O secretário pontuou que fará "muitas entrevistas" para candidatos à presidência do BC americano na próxima semana e que terminará a primeira rodada de entrevistas na primeira semana de outubro. O mandato de Powell vai até maio de 2026.
Segundo ele, os EUA entraram em um ciclo de afrouxamento monetário, mas os juros ainda estão muitos restritivos e precisam baixar.
"Revisão de números de emprego mostraram que algo estava errado", comentou Bessent ao argumentar sobre as mudanças no Departamento de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês).
