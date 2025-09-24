Senado adia para semana que vem votação de destaques de projeto para viabilizar MP do tarifaço

Logo após questionar os senadores sobre a possibilidade de adiamento da votação dos destaques, Alcolumbre foi interpelado pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que defendeu a presença física dos senadores em votações no plenário, a não ser exceções de praxe.

Alcolumbre destacou que, sob sua gestão atual, o Senado somente teve duas semanas de votação remota. O presidente do Senado disse que tem sido cobrado por lideranças por mais semanas de votação remota, mas se disse contra as mesmas. "Farei o mínimo necessário de sessões remotas", salientou, apelando para a convocação do maior número de senadores para que haja "presença ampliada" no plenário na próxima semana.

Com isso, ficam pendentes de votação destaques feitos ao texto-base hoje aprovado no Senado. A proposta exclui, até o fim de 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário. Também abre espaço para até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via o programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$ 4,5 bilhões os aportes a três fundos garantidores: o Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE).

O texto autoriza a União a elevar sua participação em até R$ 1 bilhão no FGO, exclusivamente para cobrir operações de crédito às pessoas físicas e às pessoas jurídicas exportadoras - e seus fornecedores - afetadas pela sobretaxa americana.

Outro ponto dá aval à União a aumentar em até R$ 2 bilhões sua participação no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito.

A proposta também permite aportes de até R$ 1,5 bilhão no Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE) e a possibilidade de que pessoas jurídicas afetadas pelo tarifaço tenham um adicional de crédito tributário de até 3% sobre a receita auferida com a exportação de bens industriais para o exterior.