TCU: mirar piso do intervalo da meta fiscal é incompatível com lei de responsabilidade fiscal

O Tribunal de Contas da União (TCU) voltou a apontar nesta quarta-feira, 24, que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a lei de responsabilidade fiscal, especificamente se essa substituição for adotada como parâmetro para a limitação de empenho e movimentação financeira. Ou seja, em caso de contingenciamentos ou bloqueios.

O alerta não é novo e já acompanhou outros processos relacionados ao acompanhamento dos resultados fiscais e a execução orçamentária da União. Foi apresentado nesta quarta-feira o processo referente ao 2º bimestre de 2025. A fiscalização da Corte de Contas argumenta que há riscos ao mirar o piso da meta fiscal na avaliação bimestral feita para verificar se as receitas e despesas projetadas para o ano estão de acordo para o alcance da meta.

Isso porque, conforme a argumentação, quaisquer oscilações mínimas na arrecadação ou na despesa podem levar ao descumprimento da meta. Para o Tribunal, há contrariedade a um "espírito preventivo". Ou seja, o contingenciamento de recursos precisa ser referenciado no centro da meta, de acordo com a conclusão da Corte de Contas.