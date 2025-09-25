Ambipar entra com ação de tutela cautelar contra credores

A Ambipar Participações e Empreendimentos e a Environmental ESG Participações informaram que ajuizaram na quarta-feira, 24, em conjunto com suas afiliadas, ação de tutela cautelar em caráter antecedente, cujos pedidos liminares foram concedidos integralmente nesta data.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a tutela cautelar foi ajuizada em decorrência de operação recente com derivativos envolvendo os Green Bonds emitidos pelo Grupo Ambipar e que geraram consequências financeiras negativas devido à variação na cotação e na negociação de seus valores mobiliários.

"O objetivo da medida cautelar é propiciar a continuidade das atividades empresariais do Grupo Ambipar e viabilizar a proteção a seus ativos, enquanto se busca junto aos credores uma alternativa viável para o adequado equacionamento de seus compromissos financeiros", diz a empresa.