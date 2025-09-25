BC reforça compromisso com 3%, mas não detalha efeito de medidas sobre meta de inflação

O Banco Central reiterou o compromisso de fazer a inflação convergir para o centro da meta, de 3%, em uma nota sobre o descumprimento do alvo publicada no Relatório de Política Monetária (RPM). No entanto, a autarquia não detalhou os efeitos já produzidos pelas medidas adotadas para garantir a convergência, como havia dito que faria na carta aberta publicada em julho.

Na seção sobre os efeitos das medidas tomadas para levar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) à meta, o BC diz apenas que tem implementado ações. "As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) têm colocado a política monetária em patamares significativamente contracionistas, sempre considerando os efeitos defasados da taxa de juros sobre a atividade econômica e a convergência da inflação à meta no horizonte relevante", diz o texto, sem mencionar efeitos específicos.

A autarquia atualizou as razões para o desvio da inflação acumulada em 12 meses à meta, com base na sua projeção para o IPCA de setembro (5,32%). Em julho, o desvio total era de 2,35 pontos porcentuais e, em setembro, será de 2,32 pontos. Os principais fatores responsáveis, nos dois casos, continuam sendo a inércia em 12 meses (0,69 ponto), as expectativas (0,58 para 0,68 ponto) e o hiato (0,47 ponto). A inflação importada (0,46 para 0,02 ponto) e a bandeira de energia (0,27 para 0,13 ponto) perderam participação.