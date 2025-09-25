Bolsas da Ásia fecham perto da estabilidade, após NY acumular perdas pelo 2º dia seguido

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e próximas da estabilidade nesta quinta-feira, após Wall Street acumular perdas pelo segundo pregão seguido e em meio à ausência de catalisadores locais.

O índice japonês Nikkei subiu 0,27% em Tóquio, ao novo patamar recorde de 45.754,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,03% em Seul, a 3.471,11 pontos, o Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 26.484,68 pontos, e o Taiex recuou 0,66% em Taiwan, a 26.023,85 pontos.