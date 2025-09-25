Bolsas de NY fecham em queda e estendem perdas com dados colocando dúvida sobre rumo do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda e estenderam as perdas dos últimos dois pregões, após dados mostrarem um crescimento além do esperado na economia dos EUA e uma revisão para cima no índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), enfraquecendo as expectativas de cortes consecutivos nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,38%, aos 45.947,32 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,50%, nos 6.604,80 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,50%, encerrando em 22.384,70 pontos.

Com os indicadores de hoje mostrando uma inflação persistente e a resiliência da economia americana, as chances de o Fed realizar um corte acumulado de 50 pontos-base em 2025 caiu, mas seguia majoritária (60,4%) ao fim do dia, segundo ferramenta do CME Group.