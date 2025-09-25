BYD triplica vendas de carros elétricos na Europa em agosto, mas vendas da Tesla caem quase 40%

As vendas da BYD na Europa triplicaram em agosto, um sinal de que os clientes estão adotando sua linha de veículos elétricos (EVs, em inglês) e híbridos enquanto a gigante automotiva chinesa continua a se expandir no continente.

Os novos registros de carros para os modelos da BYD, um reflexo das vendas, triplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 9.130 veículos em toda a União Europeia (UE) no mês passado, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, um órgão da indústria também conhecido como ACEA. Quando incluídos o Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, as vendas mais que triplicaram para 11.455 veículos.

A SAIC Motor, a montadora estatal chinesa, também registrou um crescimento robusto nas vendas. Os novos registros de carros em agosto para seus modelos saltaram 59%, para 12.822 veículos na UE, de acordo com a ACEA.