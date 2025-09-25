Caged de agosto vem crescendo de novo, mas em ritmo abaixo do anterior, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse, nesta quinta-feira, 25, que saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto deve crescer em ritmo mais lento que nos meses anteriores. Para o ano, Marinho repetiu que o Brasil deve ter um resultado positivo na casa de 1,5 milhão de novas vagas.

"Esse ano acho que está dado, vamos talvez ter um saldo da ordem de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Porque em dezembro - muita gente não entende - o Caged deve ser negativo e não positivo", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O mercado de trabalho brasileiro criou 129.775 novos empregos formais em julho, segundo dados do Caged. Em junho, o saldo havia sido positivo em 162.388 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o menor resultado para o mês de julho desde 2020.