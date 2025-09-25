CNI: 12 setores industriais têm queda de confiança; 27 das 29 áreas estão pessimistas

Doze setores industriais tiveram queda de confiança em 2025 e 27 das 29 áreas pesquisadas estão pessimistas com a economia brasileira e seus próprios negócios. Os números são do índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) Setorial, divulgado nesta quinta-feira, 25, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em uma escala na qual valores abaixo dos 50 pontos indicam falta de confiança, os setores da madeira e da metalurgia são os mais pessimistas, com 42,1 pontos e 42,2 pontos, respectivamente. O segmento de farmoquímicos e farmacêuticos tem 58,9 pontos e é a área com mais confiança de todas as pesquisadas.

"A indústria vem perdendo ritmo desde o início do ano, sobretudo, por causa das taxas de juros elevadas. Os juros altos reduziram a demanda por produtos cujas compras costumam ser parceladas pelos consumidores", explica, em nota, o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.