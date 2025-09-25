Com exterior, Ibovespa realiza lucros após sequência de recordes

Entre as blue chips, o dia foi amplamente negativo. Exceção para o principal papel do Ibovespa, Vale ON, que subiu 0,55%, acompanhando avanço do preço do minério na China, na sessão. Em dia no qual o petróleo chegou a ceder mais de 1% - embora com fechamento próximo à estabilidade -, as ações de Petrobras foram destaque de baixa (ON -1,76%, PN -0,80%). Os bancos também foram mal, com perdas de 0,80% (Itaú PN) a 1,45% (Banco do Brasil ON) entre as maiores instituições.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Natura (+2,34%), Magazine Luiza (+1,29%) e Ambev (+0,65%). No canto oposto, Raízen (-7,27%), Cosan (-7,01%) e Assaí (-5,37%).

Dados da economia dos Estados Unidos, mais fortes que o esperado nas mesas de Wall Street, atenuaram a expectativa de uma tesourada adicional de 50 pontos-base nos juros americanos até o fim do ano, embora tal previsão ainda seja majoritária, reporta de Nova York a correspondente da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Aline Bronzati. Somados aos riscos inflacionários - em especial por conta das políticas do presidente Donald Trump -, os números também tendem a reforçar a divisão de opiniões sobre o futuro dos juros entre os dirigentes do Federal Reserve, o banco central americano.

Divulgada no período da manhã, a última leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre mostrou crescimento anualizado de 3,8% no período, bem acima da anterior e das projeções do mercado, de 3,3%. No primeiro trimestre, o PIB dos EUA encolheu 0,5%. Dessa forma, os índices de ações em Nova York mostraram piora ao longo da tarde, especialmente os papéis do setor de tecnologia, colocando pressão extra sobre o ajuste do Ibovespa após uma sequência positiva, de recordes. Em Nova York, no fim do dia, Dow Jones -0,38%, S&P 500 -0,50% e Nasdaq também -0,50%.

No noticiário doméstico, contribuindo para a cautela desta tarde, o Poder360 reportou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará com o ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira e que comunicará, então, a decisão de concorrer à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

"Perto dos 150 mil pontos, e sem tanto gatilho para a alta prosseguir, houve incentivo à realização de lucros em um ponto técnico importante, com uma certa cessada de fluxo uma vez concluída a temporada de resultados corporativos, e sem tantos fatores macro novos. Saudável que venha uma correção de preços, sem mudança estrutural na tendência de alta", diz Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos.