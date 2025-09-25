Confiança da Construção sobe 0,7 ponto em setembro, a 92,3 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,7 ponto em setembro ante o mês anterior, para 92,3 pontos, após ter recuado 1,1 ponto em agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 25. Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,6 ponto.

A alta da confiança foi influenciada pelo Índice de Expectativas (IE-CST), que avançou 1,5 ponto, a 92,9 pontos, mais do que compensando a queda de 0,2 ponto do Índice de Situação Atual (ISA-CST), a 91,9 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022 (91,4 pontos).

"O empresário da construção ficou mais pessimista no terceiro trimestre do ano. O movimento ocorreu nos três grandes segmentos da construção. De todo modo, o trimestre fecha com uma leve alta do Índice de Expectativas: a perspectiva de melhora na demanda nos próximos meses também contribuiu para a diminuição da intenção de demitir, o que pode atenuar a desaceleração percebida na atividade nos últimos meses", disse Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção do FGV/Ibre, em relatório.