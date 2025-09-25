Conselhão da Fiesp com Moro e Campos Neto não compromete interlocução com governo; diz Skaf

O empresário Paulo Skaf, que vai presidir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a partir de janeiro, disse que não teme prejuízos na interlocução da entidade com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após indicar nomes da oposição aos conselhos da entidade.

"Nada a ver. São pessoas brilhantes nas suas áreas. A visão da Fiesp, a minha própria e de todos esses, é uma visão liberal. É natural, nós não podemos esconder isso. Esses presidentes de conselhos são todos com visão liberal, com visão de centro-direita", disse Skaf em entrevista concedida à imprensa após a primeira reunião de trabalho da diretoria da Fiesp que tomará posse em janeiro.

Foram apresentados, durante a reunião, os nomes que vão presidir 16 conselhos superiores da Fiesp - entre eles, o ex-presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto (Conselho Superior de Economia), e os senadores Tereza Cristina (Agronegócio) e Sergio Moro (Segurança), que foram ministros do governo Jair Bolsonaro. A função dos conselhos é debater soluções a desafios do País.