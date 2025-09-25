Dólar supera R$ 5,35 após dados dos EUA mexerem com aposta para corte de juros

Afora uma pequena queda pontual e limitada na abertura dos negócios, o dólar operou em terreno positivo no restante da sessão. Após máxima de R$ 5,3714, registrada na última hora de negócios, a moeda encerrou em alta de 0,69%, a R$ 5,3644 - maior valor de fechamento desde o último dia 11 (R$ 5,3922).

Circularam à tarde informações de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nome da direita visto como mais viável para a corrida eleitoral de 2026, não estaria disposto a concorrer ao Planalto, o que poderia ter levado o dólar às máximas do dia. Operadores ouvidos pela Broadcast (sistema de noticiais em tempo real do Grupo Estado), contudo, não viram impacto relevante dos ruídos políticos sobre a taxa de câmbio, cujo comportamento estaria mais atrelado ao exterior.

A moeda acumulou alta de 1,61% nos dois últimos pregões, após ter furado o piso de R$ 5,30 e fechado a R$ 5,2791 na última terça-feira, 23, marcada pelo otimismo com os sinais amistosos do presidente dos EUA, Donald Trump, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Assembleia Geral da ONU.

"O real deprecia hoje em linha com o movimento global do dólar. Após uma forte alta ontem, a taxa de câmbio iniciou a sessão devolvendo parte dessa correção após a divulgação de um IPCA-15 com um qualitativo mais benigno. Mas o movimento foi totalmente revertido após dados da economia americana", afirma o economista-sênior do Banco Inter, André Valério.

Pela manhã, a terceira leitura do PIB dos EUA no segundo trimestre mostrou alta anualizada de 3,8%, acima da segunda leitura e das estimativas de analistas, ambas de 3,3%. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e seu núcleo subiram a ritmo anualizado acima do esperado no segundo trimestre.

"Esses dados contradizem a expectativa de que o Fed possa entregar os cortes na taxa de juros como se espera, sugerindo que a economia americana talvez esteja em melhores condições do que os dados de emprego sugerem", afirma Valério, do Inter.