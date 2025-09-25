Galípolo: este é um BC que depende de dados; juro contracionista responde essa questão

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 25, que a autoridade monetária continua "dependente de dados", tentando comunicar a sua função de reação. Isso, com a taxa de juros em nível contracionista, responde aos questionamentos sobre a duração do período "bastante prolongado", ele argumentou.

Indagado sobre o tema durante a entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária (RPM), Galípolo explicou que a menção a uma "continuidade na interrupção" do ciclo de alta de juros foi retirada das comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom) porque tinha se tornado extemporânea, e a postura dependente de dados já ficou clara.

"Parecia ficar um pouco extemporâneo você manter a ideia de continuidade da interrupção, ainda que a gente tenha preservado ali a ideia, na linha de que nós estamos dependentes de dados, que nós vamos seguir observando se a taxa de juros está em um patamar contracionista o suficiente para produzir a convergência da inflação para a meta", disse o banqueiro central.