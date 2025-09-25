Galípolo: maior parte do mercado ainda não incorporou impacto de tarifaço em projeções

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 25, que a maior parte do mercado financeiro ainda não incorporou o impacto do tarifaço dos Estados Unidos em suas projeções. Segundo Galípolo, por enquanto, as tarifas também não alteraram a perspectiva para fins de política monetária.

"O tarifaço para a maior parte das economias, e especialmente para os Estados Unidos, olhando para as projeções de mercado, tende a fazer um impacto mais de nível de preço de uma vez e menos de você ver uma coisa mais persistente na inflação", disse o presidente do BC.

Ele frisou, na sequência, que essa não é a posição do Banco Central, mas sua avaliação sobre o que as expectativas do mercado quanto à inflação nos Estados Unidos.