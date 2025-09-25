Gol amplia oferta internacional em 20% na alta temporada ante verão passado

A Gol irá oferecer mais de 5,2 mil voos e 980 mil assentos para destinos internacionais durante a alta temporada de verão 2024/2025. O número, maior da história da companhia, representa uma alta de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destaques, estão novas rotas no Cone Sul, como voos diretos para Punta del Este (Uruguai) a partir de São Paulo e Buenos Aires, e a estreia da rota Montevidéu-Fortaleza. A oferta para o Uruguai irá crescer 38%, e para o Paraguai, 45%, com novos voos entre Assunção e Rio de Janeiro. A Argentina ganha cinco novas rotas e aumento de 12% na oferta, com reforço em destinos como Salvador, João Pessoa e Maceió.

A companhia também irá incrementar em 7% as operações para a Flórida. O mercado é considerado tradicionalmente forte para os viajantes brasileiros.