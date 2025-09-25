Ibovespa cai com BC cauteloso, IPCA-15 alto e NY negagiva por temor sobre juros

"Os dados dos EUA mostram que a atividade está forte em um ambiente e em que os dirigentes do Fed se mostram divididos quanto à política monetária. Não mata a ideia de corte de juros este ano, mas dificulta a previsibilidade", avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Neste cenário, pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, o Ibovespa corrige parte dos recentes ganhos, após tocar os 147 mil pontos ao longo da sessão de terça-feira, ter fechado em nível recorde naquele dia e ontem, na faixa dos 146 mil pontos.

"O PCE veio num ritmo um pouco mais forte, em meio ao mercado de trabalho aquecido, o que eleva dúvidas sobre os cortes esperados neste ano pelo Fed", pontua o sócio da Blue3. Segundo menciona, a aposta de queda de 0,25 ponto porcentual nos juros nos EUA em outubro diminuiu de ontem para hoje, de 91% para 83%, colocando dúvida sobre corte em dezembro.

No PIB do segundo trimestre dos EUA, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2,1% no período, acima da leitura anterior, que apontava alta de 2%. Desta forma, eleva-se a expectativa para o PCE mensal, de agosto, que será divulgado às 10 horas.

Aqui, foram informados o Relatório de Política Monetária (RPM) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de setembro. O RPM trouxe que o Banco Central espera manutenção do IPCA acima do centro da meta de inflação, de 3%, até pelo menos o primeiro trimestre de 2028, considerando o seu cenário de referência. A estimativa pode dificultar apostas de início de recuo da taxa Selic ainda em 2025.

Para o Itaú Unibanco, o RPM de setembro reforçou o sinal dado na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), de que os números ainda não fundamentam a discussão de cortes de juros ainda em 2025. A Selic está em 15% ao ano.