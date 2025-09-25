Latam atinge maior participação no mercado doméstico brasileiro em 12 anos

A Latam atingiu em agosto a maior participação doméstica da operação brasileira da companhia nos últimos 12 anos. O market share foi de 41,4%, segundo dados de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Latam foi seguida pela Gol, cuja participação no mercado doméstico brasileiro atingiu 30,1% em agosto. Já a Azul registrou market share de 28,4%.

A taxa de ocupação doméstica da Latam em agosto somou 86,4%, a segunda maior da empresa em 2025 no Brasil. O resultado ficou atrás apenas dos 87,6% registrados na alta temporada de julho. No acumulado, a taxa de aproveitamento das aéreas brasileiras no mercado interno foi de 85,3% no mês passado, ainda segundo números da Anac.