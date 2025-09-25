Membro do Fed cita desconforto com corte de juros ao lidar com riscos estagflacionários

'Golden path'

O presidente do Federal Reserve de Chicago ainda lembrou que costumava prever uma trajetória de pouso suave - ou "golden path" - nos Estados Unidos e disse que ainda está parcialmente otimista com essa possibilidade. Contudo, ele ponderou que as incertezas aumentaram frente aos múltiplos choques da economia global.

Segundo o dirigente, a inflação norte-americana parece estar caminhando para o "lado errado", com mais riscos de permanecer acima da meta de 2%. "Não podemos contar com a possibilidade de que seja uma alta transitória e temporária. Já erramos no passado ao afirmar isso", apontou ele, que tem direito a voto nas decisões do banco central neste ano.

Goolsbee ressaltou que a meta de estabilidade de preços do Fed gira em torno do índice de preços de gastos com consumo (PCE), e não o de preços ao consumidor (CPI). "A taxa do PCE em 2% equivaleria a 2,3% no CPI, porque utilizam métricas diferentes. Preferimos o PCE", disse.

Sobre o emprego, o dirigente afirmou que não vê uma "recessão iminente", mas sim um crescimento mais lento com a mudança nas dinâmicas de oferta de mão de obra, como aposentadoria da geração "baby boomer" e políticas de imigração.

Goolsbee ponderou que não existem "dados perfeitos" e que há muito ruído em pesquisas sobre indicadores econômicos nos EUA e ao redor do mundo. "O payroll, por exemplo, é um dos melhores dados que temos sobre emprego, mas prefiro ver outros indicadores mais amplos sobre o mercado de trabalho para ter menos ruídos", disse.